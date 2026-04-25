motociclismo buona la prima stagionale per dalla porta

Un motociclista ha ottenuto un buon risultato alla prima gara stagionale, arrivando secondo dopo essere partito dalla terza posizione in griglia. La competizione si è svolta a Prato il 25 aprile 2026. La sua posizione finale gli ha permesso di conquistare i primi 20 punti del campionato. La gara ha visto numerosi piloti affrontare diverse sfide in pista.

Prato, 25 aprile 2026 - Secondo posto, dopo esser partito dalla terza posizione in griglia, che gli garantisce i primi 20 punti stagionali. Buona la prima per Lorenzo Dalla Porta, che oggi ha debuttato nel Campionato Italiano Velocità con la Yamaha R9 del Team Promodriver. Il pilota di Montemurlo, sceso in pista a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, ha concluso “gara 1” in seconda posizione, sfiorando il successo. Potrà riprovarci domani, quando si correrà “gara 2” (e che lui affronterà partendo dalla terza piazza) per tentare di conquistare il primo successo stagionale. Il campione del mondo Moto3 2019 era stato chiaro: dopo l'intervento alla spalla dello scorso anno, si era detto fiducioso sul fatto di poter tornare ad essere competitivo per il titolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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