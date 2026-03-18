Durante una partita, Haaland ha calciato il pallone che si è deformato sul volto di un difensore, mentre un fotografo inglese immortalava lo scatto. Dopo un inizio di stagione eccezionale, l'attaccante del Manchester City sta incontrando difficoltà nel trovare la rete, influendo sui risultati della squadra. La scena è diventata immediatamente virale sui social e sui media sportivi.

Dopo un inizio di stagione irreale, adesso Erling Haaland sta faticando in zona gol e il Manchester City ne risente. L’attaccante norvegese ha segnato in Champions League contro il Real Madrid (un gol inutile, vista la sconfitta per 1-2 e quella per 3-0 all’andata), ma non è riuscito a farlo tre giorni prima, durante la trasferta di Premier League in casa del West Ham, terminata 1-1. Colpa di diverse imprecisioni in area, ma anche di difensori – quelli avversari – che ci hanno letteralmente “ messo la faccia ” in alcune circostanze. Come nel caso dello scatto poi diventato virale di Dave Shopland, fotografo che a marzo ha già scattato quella che si candida a foto calcistica dell’intero 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Haaland calcia, il pallone si deforma sul volto del difensore: lo scatto impossibile di un fotografo inglese

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