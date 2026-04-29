Il tecnico della Juventus è stato presente in tribuna a Milano per assistere alla finale della Coppa Italia Primavera tra la sua squadra e l’Atalanta. Prima di partire, ha partecipato a un allenamento alla Continassa, durante il quale è rientrato in gruppo Yildiz. In giornata ha lasciato Torino in modo rapido per raggiungere Milano e seguire l’ultimo atto della competizione. Accanto a lui anche il direttore sportivo della società.

Il tecnico bianconero è presente in tribuna per l’ultimo atto della Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta Prima l’allenamento alla Continassa (con Yildiz rientrato parzialmente in gruppo), poi veloce nel pomeriggio in direzione Milano per seguire la finale dei baby bianconeri. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus – Calciomercato.it Luciano Spalletti ormai è pienamente integrato in casa Juventus e segue da vicino anche i giovani della ‘Vecchia Signora’, impegnati nel capoluogo lombardo per la finalissima di Coppa Italia Primavera contro l’ Atalanta. Il tecnico dei ‘grandi’ è uno degli ospiti d’eccezione presenti sugli spalti dell’Arena Civica per seguire la formazione allenata da mister Padoin.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dalla Continassa a Milano: Spalletti (e Comolli) alla finalissima dei baby Juve | VIDEO CM

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