Atalanta Juve inizia la missione dei bianconeri | FOTO e VIDEO della partenza dalla Continassa

La squadra juventina ha lasciato questa mattina il centro di allenamento in direzione di Bergamo, dove questa sera si svolgerà la partita contro l’Atalanta. Il gruppo è salito a bordo del pullman poco prima delle 10, con alcuni tifosi presenti ad assistere alla partenza. La squadra è partita senza dichiarazioni ufficiali, e la sfida tra le due formazioni è prevista per le ore serali.

di Marco Baridon Atalanta Juventus, il gruppo ha lasciato la Continassa col pullman verso Bergamo per disputare la delicata e attesa sfida in programma stasera. La marcia di avvicinamento alla delicatissima partita serale entra nel vivo con grandissima determinazione ed enorme entusiasmo. Pochi istanti fa, la Juventus ha ufficialmente lasciato le moderne strutture della Continassa a bordo del consueto pullman societario. I giocatori sono in viaggio per raggiungere l’ostica città di Bergamo, teatro del cruciale scontro sul campo contro la temibile Atalanta. Il gruppo bianconero appare estremamente concentrato: la tensione sale in maniera davvero evidente, poiché l’impegno odierno rappresenta uno snodo assolutamente vitale per i traguardi sportivi stagionali in palio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza dalla Continassa Udinese Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselledi Marco BaridonUdinese Juve: i bianconeri hanno raggiunto l’aeroporto per raggiungere il Friuli in vista dell’attesa sfida in programma stasera... Roma Juve, inizia la missione dei bianconeri: FOTO e VIDEO della partenza da Caselle per la Capitaledi Marco BaridonRoma Juve, inizia la missione dei bianconeri con la partenza del gruppo all’aeroporto di Caselle per raggiungere Roma in vista del... Temi più discussi: Pronostico Atalanta-Juventus quote analisi 32ª giornata Serie A; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Piano parcheggi e navette per Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche. Atalanta-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 11 aprile, la Juventus di Luciano Spalletti, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028. I bianconeri affrontano in trasferta ... lapresse.it Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie AL'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello ... sport.sky.it #Juventus - #Atalanta è anche sfida tra numeri 1. Fiducia per il 2027 a #DiGregorio #Perin e #Carnesecchi, ne parliamo nel primo commento - facebook.com facebook #Gasperini: "Contro la #Juve tiferò #Atalanta. Con #Ranieri ci vedremo la prossima settimana" x.com