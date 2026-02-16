Il Procuratore Federale ha deciso di analizzare le immagini e ascoltare i testimoni presenti durante il match tra Inter e Juventus, a causa delle contestazioni sulla prova tv di Bastoni. Molti tifosi e addetti ai lavori hanno chiesto di usare le registrazioni per chiarire quanto accaduto, ma al momento questa possibilità non è prevista per quel episodio.

Il Procuratore Federale sta acquisendo le immagini e le testimonianze dei presenti Prova tv per Bastoni? È stata invocata da molti nelle ultime ore, tifosi e addetti ai lavori, ma non potrà essere applicata nel caso specifico. Prova tv Bastoni e squalifiche Comolli-Chiellini: Inter-Juve non è finita (AnsaFotoScreen) – Calciomercato.it Come riporta Interlive.it, infatti, l'articolo 61 al comma 4 prevede quattro casi per l'utilizzo della prova Tv: rigore a favore, espulsione diretta dell'avversario (Kalulu è stato espulso per somma di ammonizioni), gol con la mano e infine evitare un gol con fallo di mano.

© Calciomercato.it - Prova tv Bastoni e squalifiche Comolli-Chiellini: Inter-Juve non è finita | VIDEO CM

Simulazione di Bastoni, niente verifica con la VAR dopo l’episodio con Kalulu nel derby d’Italia di ieri sera.

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

