Dalla carrozzina alla guida del sogno La sfida del presidente Bartolomei | Non è solo calcio | è una famiglia

In un mondo calcistico spesso associato a grandi club e ingenti somme, ci sono realtà di provincia dove il calcio si gioca ancora con passione e senza grandi scenografie. Il presidente di una squadra locale ha recentemente annunciato un progetto che punta a sostenere i giovani atleti e a rafforzare il legame tra società e comunità. La sua iniziativa si focalizza sulla crescita dei giovani e sulla creazione di un ambiente familiare all’interno del mondo sportivo.

Nel calcio dominato dai riflettori e dagli stipendi milionari, esistono realtà di provincia dove il pallone rotola ancora spinto soprattutto dalla passione. È il caso del Real Morciano, neopromosso in Seconda Categoria. Ma la vittoria più importante arriva fuori dal campo e porta il nome del suo presidente, Luca Bartolomei. A 33 anni, Bartolomei convive con una grave disabilità che lo costringe sulla sedia a rotelle. "Sono su una carrozzina a causa di una malattia neuromuscolare, ma lo sport mi è sempre piaciuto. Da ragazzo seguivo mio fratello quando giocava a calcio. Poi ho iniziato a stare in mezzo ai giovani, dando una mano agli allenatori con i più piccoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla carrozzina alla guida del sogno. La sfida del presidente Bartolomei: "Non è solo calcio: è una famiglia" Notizie correlate Famiglia del bosco, si alza la sicurezza attorno alla presidente del tribunale per i minori dopo i recenti attacchiFamiglia del bosco, si alza il livello di sicurezza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano. Famiglia del bosco, rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori. La Garante: “Nessun rischio adozione per i bimbi”Pescara, 10 marzo 2026 – La serenità sembra ancora lontana per i 3 bambini cresciuti nel bosco di Palmoli insieme ai loro genitori, e per tutte le...