Famiglia del bosco rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minori La Garante | Nessun rischio adozione per i bimbi

La famiglia del bosco, composta da tre bambini cresciuti in un ambiente isolato, è sotto l’attenzione delle autorità. La presidente del Tribunale dei minori ha rafforzato le misure di vigilanza, mentre il Garante ha assicurato che non ci sono rischi per le adozioni. La situazione dei piccoli rimane al centro delle verifiche, senza che siano stati segnalati pericoli immediati.

Pescara, 10 marzo 2026 – La serenità sembra ancora lontana per i 3 bambini cresciuti nel bosco di Palmoli insieme ai loro genitori, e per tutte le figure che ruotano attorno alla vicenda della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli prima che il Tribunale decidesse il trasferimento dei 3 minori in una casa protetta, dapprima insieme alla mamma e ora senza di lei, considerata una figura poco collaborativa con i servizi sociali. Una vicenda che ha spaccato e continua a spaccare l’Italia in due, con il governo che interviene a difesa dei genitori e dell’unità familiare (ma il Tribunale starebbe applicando leggi dello Stato) e invia un’ispezione del ministro Nordio auspicando il ricongiungimento dei 3 bambini con i genitori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

