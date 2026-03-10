Famiglia del bosco si alza la sicurezza attorno alla presidente del tribunale per i minori dopo i recenti attacchi

Negli ultimi giorni, la presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha ricevuto un potenziamento delle misure di sicurezza a causa dei recenti attacchi subiti. La decisione è stata presa per proteggere la figura istituzionale, e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona. La famiglia del bosco, un gruppo locale, ha espresso solidarietà, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

Famiglia del bosco, si alza il livello di sicurezza attorno alla presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano. La presidente è finita al centro di forti polemiche e attacchi sui social network per le decisioni prese nei confronti dei bambini. Dopo le minacce e gli insulti ricevuti online, sembrerebbe che sia stato disposto un rafforzamento della vigilanza per la Presidente del Tribunale dei minori dell'Aquila. La misura arriva in seguito al clima di forte tensione generatosi attorno alla vicenda giudiziaria della famiglia del bosco, Nathan, Catherine e i loro 3 figli. La presidente del tribunale era finita nel mirino delle critiche dopo l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine. Pescara, 10 marzo 2026 – La serenità sembra ancora lontana per i 3 bambini cresciuti nel bosco di Palmoli insieme ai loro genitori, e per tutte le figure che ruotano attorno alla vicenda della famiglia del bosco. La cosiddetta "famiglia del bosco" non resterà più unita nella casa famiglia di Vasto. I tre bambini, infatti, saranno collocati in strutture separate dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha dato seguito alla richiesta avanzata dalla comuni