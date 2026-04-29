Dal traffico di droga all' acquisto di auto di lusso e agriturismo con piscina | sequestrato un patrimonio da 300mila euro
Nell'ambito di un'operazione di contrasto al traffico di droga, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 300mila euro. Tra gli oggetti confiscati ci sono un'auto di lusso e un complesso immobiliare, che include un agriturismo con piscina. I beni sono stati confiscati perché ritenuti provenienti da attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Sequestrato un 'tesoretto' da 300mila euro composto da un'auto di lusso e un complesso immobiliare che sarebbe frutto di guadagni ottenuti grazie al traffico di droga. A seguito di indagini patrimoniali, i finanzieri della compagnia di Faenza, con il supporto del reparto dell’Arma dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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