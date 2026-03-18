Nella giornata del 18 marzo 2026, le forze dell'ordine hanno eseguito arresti e sequestri in Toscana, concentrandosi sul patrimonio di alcuni boss. Sono stati sequestrati 64 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, mentre sono stati confiscati ingenti somme di denaro, gioielli e auto di lusso. Le operazioni mirano a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e la gestione di patrimoni illeciti.

Firenze, 18 marzo 2026 – Da un lato il sequestro di ingenti quantitativi di droga (ben 64 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana), dall’altro l’attacco diretto al patrimonio dei boss, fatto di denaro, gioielli e auto di lusso. E’ il risultato di una maxi operazione messa in atto dal nucleo di polizia economico-finanziaria e dalla guardia di finanza sotto il coordinamento della Dda di Firenze insieme al gruppo investigazione criminalità organizzata. Tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026 sono state emesse 31 misure personali - tra custodie cautelari e arresti in flagranza - e recuperati 33 kg di cocaina, 18 kg di hashish e 13 kg di marijuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soldi, auto di lusso e un fiume di droga in arrivo. Nel mirino il patrimonio dei boss: arresti e sequestri in Toscana

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