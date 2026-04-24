Riposto il 29 aprile al Porto dell’Etna il Progetto Vela & Salute

Una giornata tra mare, educazione e impegno civile per le nuove generazioni. La Lega Navale Italiana di Riposto si prepara ad accogliere, mercoledì 29 aprile, presso il Porto dell’Etna-Marina di Riposto, una tappa del ‘Progetto Vela & Salute’, iniziativa inserita nel più ampio programma nazionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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