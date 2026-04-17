Una nuova bozza di piano europeo mira a introdurre lo smart working obbligatorio e a limitare l'uso delle auto per affrontare la crisi energetica. Le proposte, ancora in fase di definizione, prevedono misure volte a ridurre i consumi e a promuovere soluzioni alternative. Nel frattempo, la situazione internazionale resta tesa, con tensioni nel Medio Oriente che continuano a influenzare l’economia continentale.

Roma, 17 aprile 2026 – Nonostante le “buone sensazioni” di Donald Trump la guerra con l’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz continuano a spaventare l’economia e in particolare l’Europa. Dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane e quello delle ultime ore delle compagnie aeere che temono la cancellazione di centinaia di voli in estate se il blocco di Hormuz proseguirà anche a maggio, l’Unione europea ha preparato una serie di misure, ribattezzate “ Accelerate Ue ”, per favorire il risparmio energetico in vista di una crisi prolungata. Proprio nel giorno in cui il presidente di Confindustria Orsini ha sottolineato come le iniziative europee contro questa crisi non siano adeguate arrivando a suggerire che “forse sarebbe necessario cambiare governance”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Smart working obbligatorio e stop alle auto. Cosa prevede la bozza del piano Ue contro la crisi energetica

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