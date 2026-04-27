Il Patto di stabilità spacca le destre La Lega spinge per lo strappo con l’Ue

In un momento di crisi economica ed energetica senza precedenti, le divisioni tra le forze di destra al governo si fanno evidenti. La Lega propone una rottura con le regole del Patto di stabilità e dell’Unione Europea, alimentando tensioni interne alla coalizione. La discussione si svolge in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti in corso, di cui si ignorano tempi e sviluppi futuri.

Nel bel mezzo di una crisi economica ed energetica senza precedenti, in una situazione internazionale segnata da conflitti di cui non è possibile prevedere la durata e gli esiti, le destre al governo pensano bene di litigare sugli strumenti per poter uscire dal tunnel. Sul tavolo della maggioranza c’è la risoluzione comune da presentare in Aula giovedì al Documento di finanza pubblica. Il capogruppo leghista in commissione Bilancio del Senato, Claudio Borghi, ha giocato d’anticipo e, a nome del partito, ha proposto di inserire nel documento “l’abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale qualora l’Ue non dovesse dare risposte.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il Patto di stabilità spacca le destre. La Lega spinge per lo strappo con l’Ue Notizie correlate Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà». Bagnai (Lega): “Se aspetta recessione per sospendere patto stabilità, Ue confessa il proprio fallimento”ROMA – “Nel momento in cui dichiara che le occorre l’evidenza di una grave recessione per consentire agli Stati di intervenire, l’Unione Europea... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Orsini: L’Europa faccia l’Europa, serve sforare il Patto di stabilità; Meloni cerca sponde in Europa per sforare il Patto di stabilità. Il patto di stabilità agita il governo: così il centrodestra litiga sui soldi da trovareLa Lega vuole mettere in discussione il regolamento di condominio dei Paesi del Vecchio continente. La maggioranza guarda già al cantiere della prossima manovra e alle risorse disponibili ... today.it Caos nel centrodestra, la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità: FdI e FI si oppongonoAbbandonare il Patto di stabilità Ue. È la richiesta che la Lega vorrebbe inserire all'interno della risoluzione di maggioranza al Dfp approdato in Parlamento ... fanpage.it Tajani: «No all’uscita unilaterale dal Patto di stabilità» - facebook.com facebook Energia, crisi e deficit: il governo resta diviso sul Patto di stabilità x.com