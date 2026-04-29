Un diciassettenne studente proveniente dal Panzini si è qualificato come uno dei dieci finalisti di Le Stelle di Domani, una competizione dedicata alla cucina. La fase finale si svolgerà il 5 maggio 2026 presso il CAST di Brescia. Tra i partecipanti c’è anche Edoardo Mancini, che ha superato le fasi preliminari del concorso e si prepara alla sfida conclusiva.

? Cosa sapere Edoardo Mancini, studente del Panzini, è tra i 10 finalisti di Le Stelle di Domani.. La sfida conclusiva si terrà il 5 maggio 2026 presso il CAST di Brescia.. Edoardo Mancini, diciassettenne del Panzini di Senigallia, è entrato tra i 10 finalisti della seconda edizione di Le Stelle di Domani, la prestigiosa sfida nazionale per giovani chef promossa da Unilever Food Solutions insieme alla Federazione Italiana Cuochi. Il giovane talento locale ha ottenuto il passaporto per la fase conclusiva della competizione grazie a una proposta culinaria che affonda le radici nel territorio marchigiano. La sua ricetta, un Coniglio in porchetta, è stata capace di interpretare la tendenza denominata Cibo Esperienza, un pilastro del report annuale Future Menus elaborato da Unilever Food Solutions coinvolgendo oltre 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Panzini a Brescia: il diciassettenne che conquista la cucina

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