Un diciassettenne si trova in custodia cautelare dopo l’uccisione di un giovane in via Brescia. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori di Brescia ha deciso di mantenere la misura cautelare, confermando la detenzione del ragazzo. La decisione è arrivata dopo aver valutato gli elementi raccolti nel corso delle indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Il gip del Tribunale dei minori di Brescia, Mariateresa Canzi, ieri ha sciolto la riserva e ha confermato che S.M., il 17enne accusato di avere ucciso il 20enne Hamza Salama (nella foto), resta in carcere. Oggi si farà l’autopsia sul cadavere della vittima. L’incarico è stato affidato al medico legale Michela Colombari alla quale sono stati concessi 90 giorni per depositare i risultati. Intanto ieri il padre non ha potuto dare l’ultimo saluto al figlio, che è agli Spedali civili di Brescia, nonostante l’autorizzazione dal pubblico ministero Alessandra Dusi e poi ha incaricato l’avvocato Mario Tacchinardi di Castelleone di seguire la vicenda per tutelare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovane ucciso in via Brescia. Il diciassettenne resta in carcere

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Un agguato nella notte, nel quartiere Ponticelli di Napoli, e un giovane ucciso per errore. È questa la pista su cui lavorano gli inquirenti dopo la morte di Fabio Ascione, vent’anni, colpito a morte martedì santo. - facebook.com facebook

Aveva 20 anni anche il giovane ucciso in un agguato a #Napoli. Caccia al killer che ha sparato da un’auto. Nessuna pista esclusa. La cugina della vittima: “È stato uno scambio di persona”. #Tg1 Claudia Antinoro x.com