Memorial Mimmo Renna presentato l’evento Iscrizioni fino al 20 marzo

Questa mattina a Lecce, presso l'Open Space di Palazzo Carafa, è stato annunciato il “Memorial Mimmo Renna”, un torneo dedicato agli Ordini e alle Professioni. L'evento rende omaggio a un uomo, calciatore e allenatore che ha avuto un ruolo importante nel calcio salentino. Le iscrizioni al torneo sono aperte fino al 20 marzo.

Il torneo degli ordini e delle professioni è dedicato alla figura di un tecnico che ha lasciato il segno nel calcio salentino Alla guida tecnica di Lecce, Nardò, Casarano e Taranto, Mimmo Renna ha rappresentato uno dei punti di riferimento storici del club giallorosso. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecce e sostenuta dalla Uisp Comitato di Lecce, dal Panathlon Club e dal Campionato degli Ordini e delle Professioni, vuole rendere omaggio non solo alla carriera sportiva di Mimmo Renna, ma soprattutto ai valori che ha sempre incarnato: lealtà, passione, rispetto e spirito di squadra. Alla presentazione sono intervenuti l'assessore allo...

