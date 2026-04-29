Dal cuore del Salento a canale 5 | Adamo Cotardo tra i volti del Battiti live Spring

Da lecceprima.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adamo Cotardo, cantante salentino, passa dai locali del Salento alla partecipazione a Battiti Live Spring, trasmesso su Canale 5. La sua presenza sul palco segna un passo importante nella sua carriera, mentre si avvicina a un pubblico più vasto. Cotardo ha iniziato la sua attività musicale nei club della regione e ora si prepara a esibirsi in un evento televisivo di rilievo nazionale.

Dai club del territorio ai riflettori della televisione nazionale: Adamo Cotardo continua la sua ascesa e si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. Il DJ e producer salentino sarà infatti tra i protagonisti di Battiti Live Spring, il nuovo appuntamento musicale in.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Dal cuore del Salento a canale 5: Adamo Cotardo tra i volti del Battiti live SpringAdamo Cotardo sarà tra i protagonisti di Battiti Live Spring, il nuovo appuntamento musicale in onda da mercoledì 29 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. lecceprima.it

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