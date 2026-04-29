Dal Cipess via libera a 1,42 miliardi per la Torino-Lione in servizio nel 2033

Il Cipess ha approvato un finanziamento di 1,42 miliardi di euro per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, che dovrebbe entrare in funzione nel 2033. Nell’ambito delle opere compensative, è stato autorizzato l’utilizzo di economie per sostenere il completamento di alcuni interventi collegati al progetto. La decisione riguarda anche specifiche misure per la gestione delle risorse e la finalizzazione delle attività previste.

Via libera dal Cipess a 1,42 miliardi di euro, di cui circa 428 milioni di fondi europei, per il proseguimento dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione, una galleria ferroviaria di cui sono già stati scavati 47 km di 163 km complessivi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha anche autorizzato la riaggregazione dei lotti costruttivi dell’opera e il nuovo limite di spesa, pari a circa 14,7 miliardi, e approvato il nuovo cronoprogramma, che prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033. Nell’ambito delle opere compensative, autorizzato l’uso di economie a favore del completamento del finanziamento di lavorazioni integrative per il “Teatro Civico di Susa”, che viene portato a circa 4 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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