Ponte di Messina | cronoprogramma ridefinito obiettivo Cipess e via libera concessione entro l’estate 2026

Il nuovo cronoprogramma per il Ponte di Messina si può dire sia stato rivisto. Ora si punta a ottenere la delibera del Cipess e l’approvazione del Terzo atto aggiuntivo alla concessione entro l’estate del 2026. Le procedure sembrano più chiare e più veloci rispetto al passato, ma ci sono ancora passi importanti da fare. La data di fine lavore dovrebbe essere più vicina, e le parti coinvolte lavorano per rispettare questa scadenza.

Il cronoprogramma per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stato ridefinito, con l’obiettivo di ottenere la delibera del Cipess e l’approvazione del Terzo atto aggiuntivo alla concessione entro l’estate del 2026. Questa nuova tabella di marcia, delineata nel decreto Infrastrutture, mira a sbloccare un progetto che da decenni solleva interrogativi e divisioni politiche, e che ora punta a una svolta decisiva nei prossimi mesi. La relazione illustrativa del decreto Infrastrutture ha fissato due date chiave: il 31 maggio per la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipess) e il 31 luglio per la firma del Terzo atto aggiuntivo alla concessione con la società Stretto di Messina.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ponte Messina Bodycam per tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato entro l’estate: obiettivo ‘più sicurezza’ Entro l’estate, tutti gli operatori di Ferrovie dello Stato avranno una bodycam. Ponte sullo Stretto, nuova tabella di marcia: delibera e atto aggiuntivo entro l’estate Nella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture vengono fissate le scadenze per il ponte sullo Stretto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti rinvia la decisione: troppe ombre sul dossier del governo Ultime notizie su Ponte Messina Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto, Salvini accelera: Cantieri entro pochi mesi; Ponte sullo Stretto, il Pd interroga il Mef sui fondi 2026 non spesi; Ponte sul Marano, la sindaca Angelini: Ora basta fake news, entro inizio estate sarà transitabile; Doccia fredda sul Ponte: saltano i fondi per il 2026, l’opera slitta al 2028. Ponte, Ciucci ottimista: «Entro l'estate via ai cantieri». In un documento il serrato cronoprogramma in cui confida il governoL'amministratore delegato della Stretto di Messina fissa una nuova data per l'avvio dei cantieri. In una relazione del ministero la conferma ... lasicilia.it Ponte sullo Stretto, oggi in Cdm il nuovo decreto: il governo cambia rotta su super-commissario e Corte dei contiDopo i rilievi del Quirinale e le critiche dei magistrati contabili, Palazzo Chigi riscrive l’articolo 1 del dl Infrastrutture ... lasicilia.it Sciolina Guardate il Ponte sullo stretto di Messina. Non lo vedete Alla metà degli anni Settanta Renzino Barbera scrisse una poesia che aveva a oggetto i ritardi nella sua realizzazione. Guardate i lavori di consolidamento fatti a Niscemi, per evitare che la citt - facebook.com facebook Perché per il #Ponte sullo stretto di #Messina, la valutazione d'impatto ambientale si è fatta in 30-60 giorni, mentre per fare un intervento di mitigazione dell'erosione delle coste si impiegano 3 o 5 anni L’intervista che ho rilasciato a Fanpage x.com

