Dal cinema alla penna | il debutto letterario di Matteo Ricca

?? Cosa sapere Il regista Matteo Ricca pubblica Non ha bisogno di tanta luce il 12 maggio 2026. Altrimedia Edizioni presenta l'opera al Salone del Libro di Torino tra il 14 e 18 maggio. Il 12 maggio 2026 segnerà l'arrivo nelle librerie e negli store digitali di Non ha bisogno di tanta luce, il volume che sancisce il debutto letterario del regista Matteo Ricca attraverso la casa editrice Altrimedia Edizioni. L'opera, che vedrà una presentazione ufficiale durante la XXXVIII edizione del Salone .🔗 Leggi su Ameve.eu

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