Dal cielo alla terra

L'Emilia-Romagna ha annunciato investimenti significativi nel settore aeroportuale, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e migliorare i collegamenti. La Regione ha ridotto alcune tariffe e avviato lavori di ampliamento degli scali, mentre le autorità locali hanno presentato piani per sostenere lo sviluppo del trasporto aereo. Questi interventi sono parte di una strategia più ampia per rafforzare il ruolo degli aeroporti nella mobilità della regione.

L'Emilia-Romagna sta puntando forte sugli aeroporti. Da un lato c'è la Regione che ha tagliato le tasse per le compagnie che decideranno di ampliare l'offerta dagli scali di Forlì, Rimini e Parma, dall'altro c'è l'annuncio di un maxi investimento da 200 milioni per ingrandire e potenziare proprio l'infrastruttura riminese. Insomma, sia per dare una mano al turismo sia per sostenere l'economia, si sta cercando di spingere al massimo il traffico nei cieli. Bene, però non basta. O almeno, tutto questo è importante - così come la cabina di regia che ha istituito la stessa Regione per armonizzare l'offerta degli aeroporti regionali, compresa Bologna - ma non può prescindere da una rete di trasporti e servizi che necessariamente devono gravitare attorno agli snodi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Io grido al cielo

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