Un uomo di 55 anni del Trentino è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino dopo essere rimasto sepolto nella neve per alcune ore sul crinale che porta a Cima Portule. L’incidente si è verificato durante un’escursione, e le operazioni di soccorso sono durate diverse ore prima di riuscire a recuperarlo. La zona interessata si trova in una zona montuosa tra le più impervie della regione.

Un uomo di 55 anni originario del Trentino è stato salvato dal Soccorso Alpino dopo essere rimasto intrappolato nella neve per diverse ore lungo il crinale verso Cima Portule. L’intervento, coordinato tra terra e aria, ha permesso di recuperare l’escursionista che aveva perso ogni possibilità di movimento autonomo. L’allarme è scattato in una giornata che era iniziata senza anomalie. Il soggetto era partito alle 8 del mattino da Malga Larici, puntando alla vetta della Cima Portule. Durante la progressione sul crinale, l’uomo ha incontrato un manto nevoso abbondante ma instabile, conseguenza delle temperature elevate registrate nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cima Portule: sprofonda nella neve, salvato tra terra e cielo

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