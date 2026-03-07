tra cielo e terra piccoli universi sentimentali

EMPOLI Si conclude domani al Minimal Teatro di Empoli la nuova rassegna "Finalmente domenica. e lunedì", promossa dalla locale compagnia Giallo Mare e pensata tanto per le famiglie, con spettacoli la domenica pomeriggio, quanto per le scuole, con repliche apposite il lunedì mattina successivo. Domani alle 17, poi in replica lunedì alle 10, a salire sul palcoscenico di via Veronesi sarà Cinzia Morandi con " Piccoli universi sentimentali ", una produzione Teatro Pan nata da un’idea di Antonio Catalano, che ne cura anche la regia. Questo spettacolo vuole avvicinare gli spettatori all’osservazione dell’infinitamente piccolo per scoprire che, come diceva Gianni Rodari "le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi li sa guardare ed ascoltare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

