Accademia dello Sport 1976-2026 | da 50 anni al fianco dei più deboli

L’Accademia dello Sport 1976-2026 compie 50 anni grazie alla dedizione nel sostenere i più fragili. La sua presenza si traduce in progetti concreti che coinvolgono giovani e adulti, offrendo spazi di inclusione e attività sportive gratuite. La loro azione si rafforza con iniziative di solidarietà che coinvolgono la comunità bergamasca, come corsi e eventi sportivi aperti a tutti. La festa di metà secolo si avvicina con entusiasmo e nuovi programmi in vista.

L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Paolo Lavelli – MCM. Massimo Locatelli – MCS. Tiziana Morotti – Mesgo. Raffaele Meles – Mi-Me Minuterie Metalli Meles. Roberto Sancinelli – Montello. Angelica Cuni – OMCN. Marco Lorenzi – Orizon. Jessica Tiraboschi – Ortobergamo. Gigi Foppa – Ottica Foppa. Luca Libretti – Over. Matteo Federici – PAM. Franco Pedretti – Pedretti Serramenti. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’Accademia dello Sport festeggia 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all'impegno di molti e alla passione per il movimento.