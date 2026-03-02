Droghe invisibili | Napoli unisce forze contro le dipendenze

A Napoli si è svolta una tavola rotonda dedicata alle droghe invisibili, con l’obiettivo di affrontare le nuove forme di dipendenza e sensibilizzare la comunità sui rischi emergenti. L’iniziativa coinvolge professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori sociali che si confrontano sulle strategie di prevenzione e sui metodi di intervento più efficaci per combattere queste dipendenze silenziose.

La città di Napoli accende i riflettori sull'allarme crescente delle droghe invisibili, un insieme di dipendenze – da sostanze e comportamentali – che sfuggono ai radar tradizionali ma incidono profondamente sulla salute pubblica e sulla stabilità sociale. L'11 marzo 2026, alle 16.30, la Sala Eventi "Cavaliere Vincenzo Cozzolino" di via Cervantes 55 ospiterà un incontro di alto profilo promosso da 50&Più Campania, con l'obiettivo di analizzare un fenomeno in rapida evoluzione e proporre strategie di prevenzione adeguate ai tempi. L'iniziativa si propone di esplorare le metamorfosi del mercato delle sostanze e, soprattutto, l'insorgere delle...