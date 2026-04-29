' Dai diamanti non nasce niente' | le parole oltre il carcere al Teatro Nuovo

Domenica 3 maggio, ore 21:00, al Teatro Nuovo di Pisa, sarà in scena "Dai diamanti non nasce niente" una produzione Binario Vivo.Lo spettacolo è un progetto artistico che unisce teatro, musica e impegno sociale portando sul palco testi e storie ispirati all’esperienza di “Parole liberate: oltre.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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