Rapina da 200mila euro di diamanti al rappresentante orafo | 33enne in carcere

Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato un uomo di 33 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona. L’arresto è stato disposto in relazione a una rapina avvenuta di recente, durante la quale sono stati sottratti circa 200mila euro di diamanti a un rappresentante orafo. L’uomo è stato condotto in carcere e la vicenda è attualmente al centro delle indagini.

Nella mattinata di ieri 7 aprile i carabinieri di Piove di Sacco coordinati dal capitano Giacomo Chimienti hanno rintracciato ed arrestato un 33enne, Samuel Caldaras, in esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona il 31 marzo scorso. L’uomo, già. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Tentò la rapina al supermercato. Arrestato, 33enne in carcereÈ stato arrestato ed è finito in carcere un 33enne che lo scorso 7 gennaio aveva tentato una rapina armato di coltello nel supermercato ’Conad Le... Furto choc al semaforo: razziato il campionario del rappresentante orafoHanno seguito per parecchi chilometri la vittima, poi al momento propizio, consapevoli che nell'abitacolo c'era un bel “tesoretto” sono entrati in... Temi più discussi: Rapina da 200mila euro di diamanti al rappresentante orafo: 33enne in carcere; Uccide due rapinatori, condannato si paragona alle vittime e chiede offerte: l’ultima lamentatio del gioielliere di Grinzane Cavour; Colpo da 300mila euro alla gioielleria del politico di Gragnano: Riapro ma andrò all’estero; Biella, accompagna il figlio 13enne a scuola, ma lui va a rapinare le poste con una pistola (giocattolo): fermato coi soldi nello zaino. Rapina da 200mila euro di diamanti al rappresentante orafo: 33enne in carcereIeri 7 aprile i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco hanno notificato ad un uomo di etnia sinti di 33 anni, Samuel Caldaras, pluripregiudicato, un ordine di carcerazione per un colpo avvenuto ... padovaoggi.it Vigile del fuoco fuori servizio placca un rapinatore: aveva fatto un colpo da 200mila euro in una gioielleriaUn 41enne è stato arrestato dopo aver messo a segno una rapina in una gioielleria insieme ad altri tre uomini. I suoi complici sono fuggiti, lui è stato fermato da un vigile del fuoco fuori servizio. fanpage.it Il 33enne è stato condannato per due furti e una rapina dal Tribunale di Verona a 4 anni e 8 mesi 28 giorni di reclusione #arresto #furti #rapina #carcere #Carabinieri - facebook.com facebook Ferrara, 65enne accusato di rapina da una baby gang ma era innocente: «Mesi di calvario». E a processo per calunnia finisce l'aggressore x.com