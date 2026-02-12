La trappola dei salari | così l’aumento dei prezzi si è mangiato il potere d’acquisto degli italiani Le riforme fiscali? Una partita di giro

Un insegnante con 20 anni di esperienza si trova più povero rispetto al 2019, nonostante il rinnovo del contratto e l’aumento di stipendio. I prezzi sono saliti, e questo ha azzerato ogni miglioramento economico. La crescita dei costi ha inghiottito il potere d’acquisto degli italiani, lasciando molti, come questo docente, in una posizione peggiore di qualche anno fa. La questione delle riforme fiscali diventa così una partita di giro, che non cambia di molto la vita reale delle persone.

Un insegnante con 20 anni di servizio, nonostante il rinnovo del contratto che nel frattempo gli ha assicurato un aumento di stipendio, oggi si ritrova più povero rispetto al 2019. Se è vero che con le riforme fiscali degli ultimi anni, tra taglio delle aliquote Irpef e riduzione del cuneo, paga meno tasse per oltre 1.400 euro complessivi, lo Stato è ancora "in debito" nei suoi confronti di 945 euro. Imposte che ha pagato in più per effetto del drenaggio fiscale, il fenomeno per cui in presenza di un maggior reddito nominale e con scaglioni e detrazioni non indicizzati i lavoratori si ritrovano a versare di più all'erario a scapito del proprio potere d'acquisto.

