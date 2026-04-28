ok del cdm al dl lavoro incentivi alle aziende che applicano un salario giusto meloni

AGI - Gli incentivi per l'occupazione contenuti nel Dl Lavoro, approvato dal Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un "salario giusto", ovvero il trattamento economico definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Si tratta, viene riferito, di un intervento da 900 milioni di euro, con l' obiettivo di arrivare a 1 miliardo. L' ipotesi di lavoro dell' esecutivo sarebbe quella di procedere per via decreto, per non rischiare possibili rilievi su alcune misure. Meloni: "Interessati 4 milioni di lavoratori, aperti a proposte migliorative".🔗 Leggi su Agi.it

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