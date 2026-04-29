Un ristorante di Viareggio, nato come trattoria, ha mantenuto la stella Michelin per 41 anni consecutivi, dal 1985 a oggi. La gestione è passata attraverso diverse mani, ma la costanza nel riconoscimento ufficiale è rimasta invariata. La storia si intreccia con quella di un locale che ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo elevati standard in cucina e servizio. Nessuna modifica alla guida Michelin è stata comunicata recentemente.

Viareggio, 29 aprile 2026 - Da gestore di una trattoria viareggina a guida di un ristorante capace di ottenere la stella Michelin, ininterrottamente, dal 1985 fino a oggi. Quella di Romano Franceschini è la bellissima storia di un uomo che si è fatto da solo e che continua a lavorare oggi nel suo raffinato locale di via Mazzini come fosse il primo giorno. Quel lontano aprile 1966 (la sua attività compie quest’anno 60 anni) in cui il suo futuro era fatto di sogni. Poi realizzati. Romano, come iniziò tutto? “A 17 anni arrivai a Viareggio da Montecarlo di Lucca e lavoravo come cameriere da Gusmano. A 23 anni volevo fare qualcosa di importante mettendomi alla prova.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da trattoria a ristorante stellato (per 41 anni di fila). La favola di Romano, mito della cucina di Viareggio

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