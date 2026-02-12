Perché il ristorante stellato Lido 84 chiude dopo oltre dieci anni di attività

Il ristorante stellato Lido 84 chiude i battenti dopo dodici anni di attività. La notizia circola da qualche giorno e ha sorpreso molti appassionati di cucina. Il proprietario ha confermato che il locale chiuderà definitivamente il prossimo marzo, lasciando un vuoto nel panorama gastronomico della zona. I clienti abituali e i collaboratori si preparano a salutare un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola.

I fratelli Camanini hanno deciso di chiudere il loro ristorante stellato a Gardone Riviera, senza preavviso.

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il ristorante Lido 84, uno dei simboli della cucina sul lago di Garda, chiude definitivamente.

Fulmine a ciel sereno: il ristorante stella Michelin Riccardo Camanini - Lido 84 a Gardone Riviera chiude il 22 marzo. Ne dà notizia il ristorante con un post sui canali social senza spiegare i motivi. "Chiudiamo questa avventura con serenità e gioia verso il futur - facebook.com facebook

