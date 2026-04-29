Da Roma all’Aquila | il museo dove una colonna fluttua nel vuoto

Da Roma all’Aquila si trova un museo caratterizzato da un'installazione che presenta una colonna sospesa nel vuoto. L'opera si inserisce all’interno di un edificio che combina elementi architettonici tradizionali con innovazioni visive. La struttura è aperta al pubblico e permette di osservare da vicino questa particolare installazione. Nessuna informazione è stata rilasciata sui creatori o sui dettagli tecnici dell’opera.

Da Roma a L’Aquila, esiste un museo dove l’arte sembra sfidare la gravità, con una colonna che fluttua nel vuoto, sospesa tra architettura e percezione. Un’immagine potente, quasi impossibile, che invita a guardare oltre l’apparenza e a scoprire uno degli interventi più affascinanti dell’arte contemporanea in Italia. Ma dove si può osservare questa meraviglia? La colonna nel vuoto di Ettore Spalletti al MAXXI L’Aquila. Al MAXXI L’Aquila, all’interno di Palazzo Ardinghelli, prende forma una delle opere più suggestive di Ettore Spalletti: Colonna nel vuoto. Realizzata nel 2019, questa installazione si inserisce perfettamente nello spazio di una cappella settecentesca, trasformandola in un ambiente di contemplazione e dialogo tra luce, colore e architettura.🔗 Leggi su Funweek.it

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