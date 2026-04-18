Un uomo di 59 anni ha ucciso la ex moglie e il suo attuale compagno con una roncola, poi si è gettato da una torre. L'episodio si è verificato ad Asti e il 59enne albanese, che lavorava come giardiniere in un comune vicino, è deceduto sul colpo. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e alla messa in sicurezza della zona.

Ha aggredito la ex moglie massacrandola con una roncola. Ha ucciso allo stesso modo anche il nuovo compagno della donna. Poi è salito in cima alla torre del castello comunale e si è gettato nel vuoto, togliendosi la vita. È accaduto a Cossombrato, in provincia di Asti. Il killer sarebbe il 59enne Astrit Koni, di origine albanese come la donna, Drita Koni. I due erano residenti in Italia da 20 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe tentato più volte di riavvicinare la ex moglie, che però non aveva nessuna intenzione di interrompere la nuova relazione., Il primo corpo a essere ritrovato dai carabinieri è stato quello del 59enne.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Asti, uccide la ex moglie e il compagno con una roncola poi si getta nel vuoto da una torre

Notizie correlate

Leggi anche: Asti, uccide la ex moglie e il suo nuovo compagno, poi si suicida gettandosi da una torre

Leggi anche: Uccide la ex e il compagno di lei, poi si suicida gettandosi da una torre: tragedia nell’Astigiano

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcio.

Asti, uccide la ex e il compagno di lei e poi si suicidaHa ucciso la ex e il nuovo compagno di lei, poi si è suicidato buttandosi dal castello di Cossombrato, nel quale lavorava come giardiniere. L'uomo e la ex moglie, entrambi albanesi, si chiamavano ... tg24.sky.it

Uccide l’ex moglie e il suo nuovo compagno a colpi di roncola, poi si suicida lanciandosi da una torreAsti Tragedia a Cossombrato, nell'astigiano. Secondo i primi accertamenti un uomo di 57 anni di origine albanese avrebbe ucciso a roncolate l'ex moglie e il nuovo compagno, anch'essi di origine ... lanuovasardegna.it