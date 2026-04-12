Il Canada ha annunciato una svolta nella sua politica di difesa, riducendo le spese militari e concentrandosi maggiormente su questioni interne. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nell’equilibrio globale di potere, con gli Stati Uniti che mostrano segnali di disimpegno e di disincanto verso alleanze storiche. Le immagini di un’imponente stanza geopolitica e di un jukebox bloccato su una marcia militare evocano un quadro di mutamenti e incertezze nel panorama internazionale.

La stanza gira, le pareti sudano geopolitica e qualcuno ha lasciato il jukebox dell’impero incastrato su una vecchia marcia militare. Poi—click—silenzio. Ottawa entra in scena con gli occhiali scuri e una calma da allucinazione lucida: “il 70% è finito”. Non è una frase, è un acido versato nel punch della NATO. E improvvisamente il mondo smette di ballare sincronizzato. Per anni è stato un trip collettivo: Washington al volante, gli altri a pagare la benzina, tutti convinti che la strada portasse alla sicurezza. Ma la strada era un nastro infinito che girava su sé stesso, un serpente che si morde la coda con bandiere cucite addosso. Ora il Canada scende dall’auto in corsa, si accende una sigaretta metafisica e dice: “sapete che c’è? Io torno a casa”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio Donald Trump: il Canada stacca la spina e l’aquila americana sbatte le ali nel vuoto cosmico del proprio mito

Leggi anche: Come sta davvero Donald Trump? Dai capelli bianchi al “vuoto” sull’Alzheimer del padre, le condizioni di salute del presidente Usa

Melania Trump, a un anno dall'insediamento del marito Donald possiamo dirlo: tra lei e la moda americana l'amore non è sbocciatoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Trump minaccia il Canada con dazi al 100% se l'accordo commerciale con la Cina va avanti