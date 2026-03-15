Durante il torneo di qualificazione a San Juan, le giocatrici italiane sono a quota -34 punti rispetto alla squadra degli Stati Uniti, ma con una vittoria sulla Spagna otterranno il pass per il Mondiale. Le americane hanno vinto la partita contro la Spagna con il punteggio di 93-59. La prossima sfida è in programma questa sera alle 22.

Era una sfida proibitiva e tale è stata. D’altronde, bastava leggere la quota offerta dai bookmaker agli scommettitori per capire come sarebbe andata a finire tra Team Usa e Italia al torneo di qualificazione al Mondiale in svolgimento a San Juan in Portorico: 1.01 per la squadra americana. Alla fine, le azzurre, sconfitte di 34 punti, 93-59 (Copper 15 punti, Bueckers e Clark 12; Cubaj, Santucci e Andrè 9), non si sono neppure comportate malissimo, anzi nel secondo quarto hanno di fatto giocato alla pari, dopo il 28-11 dei primi 10’, con le tre triple di fila che dal 7-7 hanno condotto all’allungo di Gray e compagne, andate al riposo sul +20, 50-30, anche se al ct azzurro Andrea Capobianco all’inizio alcune dormite difensive non sono andate giù: "Non dobbiamo regalare nulla, nulla", le sue parole durante un time-out. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italdonne: -34 da Team Usa, ma battendo la Spagna otterrà il pass per il Mondiale

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