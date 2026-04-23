Lamine Yamal ha subito un infortunio durante il match vinto 1-0 contro il Celta Vigo, in cui aveva calciato il rigore che ha deciso la partita. La stagione per il giocatore è terminata, ma non ci sono rischi per la partecipazione al prossimo Mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria del Barcellona, e Yamal è stato sostituito dopo il rigore.

Lamine Yamal ha subito un infortunio nel match vinto 1-0 contro il Celta Vigo ieri, dopo aver calciato il rigore che ha portato alla vittoria del Barcellona. L’attaccante è uscito dal campo poco prima che finisse il primo tempo, con gambe proprie, ma la sua espressione ha destato fin da subito preoccupazione. Il bollettino medico del Barça riporta: I test effettuati hanno confermato che il giocatore Lamine Yamal ha una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore seguirà un piano di riabilitazione conservativa. Lamine Yamal salterà il resto della stagione e si prevede che sarà disponibile per la Coppa del Mondo. The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stagione finita per Yamal, ma il Mondiale non è a rischio

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