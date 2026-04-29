Da Roberto Lipari ad Antonio Grosso | chiusura col botto per l' Officina dell’Arte al Cilea

Il Teatro Francesco Cilea si prepara a ospitare due serate di spettacolo organizzate dall’Officina dell’Arte, diretta da Peppe Piromalli. Tra gli artisti coinvolti ci sono Roberto Lipari e Antonio Grosso, protagonisti di un evento che si preannuncia di grande richiamo per il pubblico. La programmazione prevede un mix di performance e spettacoli che si svolgeranno nel corso delle serate al teatro.

Il Teatro "Francesco Cilea" si prepara a vivere due serate di grande richiamo grazie alla programmazione dell’Officina dell’Arte guidata dal direttore artistico Peppe Piromalli. Due appuntamenti diversi per linguaggio e intensità, ma accomunati dalla capacità di parlare al pubblico contemporaneo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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