Officina dell' Arte | annullato lo spettacolo di Maurizio Battista al Cilea

L’Officina dell’Arte annuncia che lo spettacolo di Maurizio Battista, programmato per il 10 aprile al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato cancellato a causa di imprevisti logistici. La decisione è stata presa senza coinvolgimento diretto dell’organizzazione, che ha già comunicato il rimborso dei biglietti ai clienti. La data avrebbe attirato molti appassionati di comicità della zona, ma ora gli spettatori dovranno attendere una nuova opportunità per vedere il comico dal vivo.

"Lo spettacolo di Maurizio Battista, previsto per il 10 aprile 2026 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi non dipendenti dalla nostravolontà. La decisione è stata presa di comune accordo con l'artista, al quale Officina dell'Arte ha sempre riconosciuto serietà e professionalità. L'annullamento è dovuto a sopraggiunte e documentate motivazioni del tutto estranee alla nostra organizzazione e alla programmazione della Stagione Artistica", scrive l'organizzatione in una nota.