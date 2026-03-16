Francesca Cipriani ha annunciato di aver lasciato temporaneamente la casa con il marito Alessandro Rossi a causa di una crisi tra loro. La coppia si è sposata tre anni fa e ora si trova in una fase difficile. La notizia è stata diffusa tramite un'intervista pubblicata su Perizona, dove l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso la situazione.

Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi sono in crisi a tre anni dal sì. È stata la stessa ex gieffina a confidarlo a Monica Setta durante la puntata di “Donne al Bivio Weekend” andata in onda sabato 14 marzo. “È un periodo un po’ particolare in cui mi sento in un turbine – ha esordito – Un giorno ho preso tutte le mie cose e le ho portate fuori di casa. Non parliamo di tradimenti”.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK A scatenare la crisi è stata la mancata maternità. “Il bambino non arriva perché non abbiamo provato ad averlo – ha raccontato – Mio marito lo vuole ma dice che è molto stressato e che bisogna attendere. Solo che io sono andata in crisi perché ho 41 anni e da una vita desideravo trovare l’anima gemella e costruire un nucleo familiare. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Francesca Cipriani: “Io e mio marito siamo in crisi, sono andata via di casa”

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