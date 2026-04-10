Guido Icardi | Con mio fratello Mauro siamo estranei non parliamo da 10 anni È cambiato per i soldi
Guido Icardi ha dichiarato di non avere rapporti con il fratello Mauro da dieci anni, affermando che la loro distanza è iniziata dopo che il fratello ha accumulato una grande quantità di denaro. In un'intervista, ha spiegato che tra loro non c’è più comunicazione e ha definito il cambiamento come legato ai soldi. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi della rottura.
Guido Icardi, fratello di Mauro, attaccante del Galatasaray, ha parlato in un'intervista del loro rapporto ormai distrutto: "Non ci parliamo da 10 anni, è cambiato dopo aver guadagnato tutti quei soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Wanda Nara: “Mauro Icardi ha un debito enorme che continua a aumentare. Sto pagando tutto da sola”
Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika.