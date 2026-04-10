Guido Icardi | Con mio fratello Mauro siamo estranei non parliamo da 10 anni È cambiato per i soldi

Guido Icardi ha dichiarato di non avere rapporti con il fratello Mauro da dieci anni, affermando che la loro distanza è iniziata dopo che il fratello ha accumulato una grande quantità di denaro. In un'intervista, ha spiegato che tra loro non c’è più comunicazione e ha definito il cambiamento come legato ai soldi. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi della rottura.