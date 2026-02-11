Bari e Francia sempre più vicine | da maggio il collegamento Volotea con Lille

Da maggio, Bari avrà un volo diretto per Lille, in Francia. La compagnia Volotea lancerà il collegamento, rendendo più facile viaggiare tra le due città. La tratta sarà operativa già dal prossimo mese, offrendo un’alternativa comoda per chi deve spostarsi tra Italia e Francia.

Da maggio Bari e la Francia saranno ancora più vicine con un nuovo volo che collegherà il capoluogo pugliese e la città di Lille, nel Nordest del Paese transalpino. La rotta sarà operata da Volotea che aumenta, così, a 14 i collegamenti da Bari verso l'Europa.

Volotea amplia la sua presenza in Toscana con l’introduzione di due nuovi collegamenti internazionali verso Oviedo, in Spagna, e Tolosa, in Francia.

Sul profilo social di Giorgia Meloni è comparso un selfie in stile anime, un’immagine ispirata ai cartoni giapponesi.

