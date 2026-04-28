Dopo settimane di disagi, la Regione Siciliana ha approvato il ripristino del collegamento in autobus tra Palermo e Monreale. La decisione arriva in seguito a richieste e proteste da parte dei cittadini e degli utenti del servizio. La ripresa del bus 389 consentirà di migliorare la mobilità tra le due località, sia per i residenti che per i visitatori che si spostano nella zona.

Dopo giorni di disagi gravissimi la Regione si sveglia. “Migliorare i collegamenti in bus tra Palermo e Monreale e favorire la mobilità di residenti e turisti. Per questi obiettivi la Regione Siciliana ha autorizzato il prolungamento della linea urbana 389 dell’Amat, società che gestisce il trasporto pubblico nel Comune capoluogo, nel territorio di Monreale”. Lo dice una nota della Regione Siciliana. «Monreale rappresenta una delle mete turistiche più importanti della nostra Isola ed è conosciuta in tutto il mondo per il suo straordinario patrimonio artistico, storico e culturale – dichiara l’assessore Alessandro Aricò –. Migliorare i...🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La Regione Siciliana dà (finalmente) l’ok al bus 389, riparte il collegamento Palermo-Monreale

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