L’Unione Europea ha scelto alcune parole chiave per affrontare il tema dei diritti fondamentali nel continente, tra cui migranti, LGBT, Rom, islamofobia e ong. Questi termini vengono utilizzati per descrivere e discutere le sfide e le questioni legate alla tutela dei diritti delle diverse comunità presenti in Europa. La selezione di queste parole riflette le aree di attenzione e le problematiche sociali più dibattute a livello comunitario.

È bufera per la "Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2024 e nel 2025". La Lega: "8 punti per i migranti, 21 per il razzismo, nessuna riflessione sulle conseguenze dell'immigrazione fuori controllo". E nessun riferimento alle donne costrette a indossare il velo Migranti, LGBT, Rom, Islamofobia, Ong sono le parole chiave scelte dall’Ue per parlare dei diritti fondamentali in Europa. Ieri l’Europarlamento ha approvato la “Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nel 2024 e nel 2025” con 328 voti a favore, 199 contrari e 98 astenuti da cui emerge un’allarme per “una pressione più ampia sui valori dell’Ue”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da "islamofobia" a "rom" e "ong": il glossario dei diritti che divide l'Europa

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