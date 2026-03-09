A Modena, un’anziana donna è stata investita e uccisa da quattro giovani rom a bordo di un’Alfa 159 che, inseguiti dai carabinieri, percorrevano il traffico in modo spericolato e zigzagante. La famiglia rom coinvolta vive in una baracca e non nel bosco. Il giudice ha deciso di non dividere la famiglia nonostante gli eventi.

Quattro giovani rom, a bordo di un’Alfa 159 lanciata a folle velocità e in zig zag nel traffico per sfuggire ai carabinieri, hanno travolto e ucciso un’anziana che viaggiava a bordo di un’utilitaria. L’impatto è stato fatale per Antonietta Berselli, 89 anni, uccisa a due passi da casa sua. Il conducente, un ventenne senza patente, è finito in carcere. Ma è ciò che è successo agli altri tre complici a far discutere. Nonostante la fuga a piedi e l’omissione di soccorso, i minorenni a bordo sono stati prontamente riaffidati alle famiglie. Peccato che queste famiglie vivessero in un campo abusivo sotto un ponte della Tav, in condizioni di estremo degrado. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anziana uccisa a Modena: il giudice non divide la famiglia rom (che vive in baracca, non nel bosco)

