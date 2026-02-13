Ashley Graham scommette sul Lambrusco | da Reggio Emilia all’America un vino giovane e versatile

Ashley Graham, modella statunitense nota per le sue curve e il suo impegno nel body positivity, ha scelto di promuovere il Lambrusco, un vino giovane e versatile, portandolo dall’Italia alle tavole americane. La modella ha infatti lanciato negli Stati Uniti il suo nuovo progetto, ‘Lucci’, un Lambrusco secco prodotto in collaborazione con la storica cantina reggiana Medici Ermete. La presenza di Graham in questa iniziativa segna un collegamento tra il mondo della moda e quello del vino, valorizzando un prodotto che fino a poco tempo fa rimaneva principalmente nel mercato italiano. Un dettaglio che distingue questa operazione è la sua attenzione

Da New York alle Colline Reggiane: Ashley Graham e il Lambrusco che Scommette sull'America. Un'icona della moda americana, Ashley Graham, ha lanciato sul mercato statunitense 'Lucci', un Lambrusco secco prodotto in collaborazione con la storica cantina reggiana Medici Ermete. L'iniziativa, nata da una passione condivisa e da un'attenta analisi delle preferenze dei consumatori, mira a conquistare il pubblico americano con un vino fresco e versatile, capace di reinterpretare l'immagine del Lambrusco oltreoceano. Un Incontro Inaspettato e una Scommessa sul Territorio. Reggio Emilia si conferma ancora una volta terra di eccellenze enogastronomiche pronte a varcare i confini nazionali.