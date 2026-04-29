Da domani calo delle temperature Primo Maggio con tempo ventilato e fresco

Da domani le temperature sulla regione diminuiranno, segnando un passaggio dalla fase meteorologica estiva a condizioni più fresche. Per il primo maggio, il tempo sarà caratterizzato da venti sostenuti e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti. La situazione atmosferica cambierà temporaneamente, secondo le previsioni, già a partire dalla giornata di giovedì.

LECCE – La fase meteorologica dal sapore estivo è destinata a cambiare provvisoriamente nella giornata di giovedì. L’alta pressione lascerà infatti spazio all’arrivo di una perturbazione dai Balcani che riporterà condizioni più instabili sulla Puglia e anche nel Salento. Sono attese anche piogge.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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