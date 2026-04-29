Da Decaro per Bari a Forza Italia e adesso il ritorno alla Lega | la parabola di Frappampina al Municipio III

Giuseppe Frappampina, consigliere del Municipio III di Bari, ha cambiato più volte appartenenza politica nel corso delle sue carriere. Dopo aver fatto parte di diverse formazioni e aver avuto un passaggio anche in Forza Italia, ora si è riavvicinato alla Lega. Questo spostamento rappresenta il secondo cambio di casacca durante l’attuale mandato, dopo altri due avvenuti in precedenza.

Il secondo passaggio nell'attuale consiliatura, dopo altri due effettuati in quella precedente. L'avventura politica di Giuseppe Frappampina, consigliere del Municipio III di Bari, si arricchisce di un nuovo capitolo, ovvero il transito alla Lega. Frappampina, eletto nel 2024 tra le fila della.🔗 Leggi su Baritoday.it

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