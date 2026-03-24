Non solo centrosinistra | da Forza Italia a Lega e Azione da quali partiti sono arrivati i voti per il no

Qual è la mappa degli elettori che il 22 e il 23 marzo hanno determinato la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia? Senza dubbio la stragrande maggioranza degli elettori di centrosinistra e, in particolare, del cosiddetto Campo largo è andata a votare contro la riforma. Ma non è mancato l’apporto anche di una parte di elettori del centrodestra, i cui partiti si erano schierati compattamente in favore della separazione delle carriere. L’85% degli elettori dei partiti del Campo largo - dice la rielaborazione fatta da Youtrend - è andata a votare per il No. Solo il 10% di essi si è astenuta e un risicato 5% è andata a votare per il sì (nonostante vari esponenti di centrosinistra si fossero schierati in favore della riforma). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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