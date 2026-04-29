Una “star” di Hollywood a 4 zampe in Brianza. Ne “Il diavolo veste Prada 2”, film che esce oggi in tutte le sale italiane, ci sarà anche Pasticcino. Trattato da vera stella, nei mesi scorsi è stato accompagnato sul set con auto e autista personali, lungo la tratta Cogliate-Milano. Oggi, finalmente, si potrà vedere sul grande schermo. La pellicola americana con il cast stellare composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, presenta nel cast anche questo bellissimo esemplare di barbone gigante di proprietà di Chiara Trovò, la veterinaria del Bao Miao Village di Cogliate. Un’eccellenza, attiva da molti anni nelle Groane, che ha già messo a disposizione alcuni dei suoi ospiti per attività di shooting o video di campagne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Cogliate a Hollywood. Pasticcino, star a 4 zampe

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