In centro a New York, un uomo senza una casa è riuscito a instaurare rapporti con alcune star di Hollywood, trasformando la sua situazione di precarietà in un'occasione di incontro con il mondo dello spettacolo. La sua storia cattura l’attenzione di chi passa per le strade della città, portando alla luce un legame inaspettato tra vita di strada e celebrità.

Nel cuore pulsante di New York, dove i riflettori di Hollywood si incrociano con la vita di strada, vive una figura unica che ha trasformato il destino personale in un legame indissolubile con l’industria del cinema. Si tratta di Craig Castaldo, noto a tutti come Radioman, un uomo che è passato dall’essere un senzatetto a diventare un amico e collega rispettato dalle più grandi stelle del settore. La sua storia non è solo una cronaca biografica, ma un esempio tangibile di come la città stessa possa essere un palcoscenico dove le gerarchie tradizionali vengono ribaltate. L’incontro fortuito avvenuto anni fa tra Castaldo e Robin Williams durante le riprese de La leggenda del re pescatore segnò l’inizio di un percorso straordinario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Radioman: da senzatetto a amico delle star di Hollywood

Articoli correlati

Catherine O'Hara: l'addio all'attrice di Tim Burton, Michael Keaton e delle star di HollywoodIl mondo del cinema e della tv ha reagito alla triste notizia dell'addio alla star di Mamma, ho perso l'aereo e Beetlejuice, ecco alcuni dei ricordi...

Super Bowl 2026: le onde Old Hollywood di Lady Gaga e gli altri beauty look più belli delle starL'atteso evento sportivo anche quest'anno ha visto la presenza di tantissime celeb che non hanno mancato di regalare ispirazioni beauty.